Общество 12 декабря 2023, 18:44 Психолог Долгов рассказал, что взрослые дети редко звонят родителям из-за нравоучительных бесед

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Многие родители жалуются на то, что взрослые дети почти им не звонят и не всегда охотно поддерживают общение. Причина кроется в том, что нередко такие разговоры превращаются в токсичные нравоучения. Об этом сообщило «ФедералПресс» со ссылкой на психолога Денис Долгова.

Он объяснил, что зачастую родители сами виноваты в том, что их дети не хотят общаться. Потому что они сводят беседу к критике, непрошеным советам и разного рода замечаниям.

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«Надо делать так, чтобы любое общение с родителями выросший ребенок воспринимал как праздник, а не как отчет руководству с последующим разносом», — посоветовал психолог.

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