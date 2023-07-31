Общество 31 июля 2023, 11:43 Психолог Долгов призвал россиян не оценивать человека по первому впечатлению

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Представление о человеке после первой встречи может быть ошибочным, в таких случаях не стоит делать поспешных выводов о чертах его характера. Об этом рассказал психолог Денис Долгов в своем Telegram-канале,сообщила « ».

По словам специалиста, зачастую первое впечатление создается в условиях ограниченной информации. Явление, которое называется эффектом ореола, может исказить представление о человеке всего лишь по одному его качеству.

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Психолог посоветовал не относиться предвзято к новым знакомым и для оценки аспектов личности всегда проводить комплексный анализ, сообщил «ФедералПресс».