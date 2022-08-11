Психолог Долгов посоветовал родителям не ждать благодарности от детей

Психолог Денис Долгов посоветовал родителям не обижаться на детей, если те уделяют им недостаточно внимания. Он отметил, что дети ничего не должны за свое воспитание, сообщило издание NVL.

По данным сайта «ПолитЭксперт», специалист напомнил, что люди заводят ребенка по собственному желанию. Поэтому странно ожидать, что он до конца жизни будет благодарен родителям. Воспитание и обеспечение детей до 18 лет является обязанностью на уровне закона, заключил Долгов.