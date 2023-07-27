27 июля 2023, 18:12
Психолог Долгицкий дал советы родителям, как подобрать хобби для ребенка
Психолог Долгицкий: необходимо отправить ребенка сразу на несколько секций
Психолог Олег Долгицкий в разговоре с изданием «Мир 24» дал советы родителям, как эффективно подобрать кружки для своего ребенка. По его словам, надо, в первую очередь, ориентироваться на собственные таланты и способности.
Эксперт объяснил, что если родители обладают каким-то навыком, скорее всего, у их ребенка есть склонность к этому же делу. Если у ребенка хорошее телосложение, то можно отдать его в командные виды спорта.
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Долгицкий порекомендовал отправить ребенка сразу в несколько кружков и секций, чтобы он мог походить на пробные занятия. Таким образом, он сам определиться, какое хобби ему по душе.
Дети
психология
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