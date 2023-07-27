Общество 27 июля 2023, 18:12 Психолог Долгицкий дал советы родителям, как подобрать хобби для ребенка Психолог Долгицкий: необходимо отправить ребенка сразу на несколько секций

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Психолог Олег Долгицкий в разговоре с изданием «Мир 24» дал советы родителям, как эффективно подобрать кружки для своего ребенка. По его словам, надо, в первую очередь, ориентироваться на собственные таланты и способности.

Эксперт объяснил, что если родители обладают каким-то навыком, скорее всего, у их ребенка есть склонность к этому же делу. Если у ребенка хорошее телосложение, то можно отдать его в командные виды спорта.

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Долгицкий порекомендовал отправить ребенка сразу в несколько кружков и секций, чтобы он мог походить на пробные занятия. Таким образом, он сам определиться, какое хобби ему по душе.