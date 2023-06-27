Общество 27 июня 2023, 18:12 Психолог Добромирова посоветовала подготовить себе заместителя, чтобы забыть о работе в отпуске

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Есть четыре главных правила, которые позволят человеку в отпуске расслабиться и не думать про работу. Об этом телеканалу «Санкт-Петербург» рассказала психолог Галина Добромирова.

Первое, что нужно сделать, — это подготовить человека, которому можно передать дела на время отпуска. Еще один важный момент — заранее уведомить всех заинтересованных о своем отъезде. Третий шаг — не жалеть время на обучение своих подчиненных, чтобы они были более самостоятельными. Наконец, оставить контакт на экстренный случай, по которому коллеги смогут найти человека в случае необходимости.

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