Общество 25 января 2023, 22:03 Психолог Дюран рассказала, как детство с родителями-алкоголиками влияет на взрослую жизнь Психолог Дюран заявила, что дети алкоголиков могут стать изолированными в будущем

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Алкоголизм родителей может серьезно отразиться на жизни детей во взрослом возрасте. Психолог Кристина Дюран рассказала, с какими негативными последствиями можно столкнуться. Об этом сообщила «Газета.ru».

Специалист пояснила, что ребенок алкоголиков в будущем может начать спасать своих близких людей, испытывая к ним попеременно то любовь, то ненависть. Другой сценарий развития — полная изоляция от окружающих. Такие люди видят угрозу во внешнем мире, из-за чего с трудом выстраивают доверительные отношения. Часто люди, которые вступили на путь изоляции, вовсе отказываются от общения с родственниками-алкоголиками, написал сайт kp.ru.