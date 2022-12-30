Общество 30 декабря 2022, 11:56 Психолог Диана Лобанова рассказала, каких тем избегать за новогодним столом В Новый год с родственниками не надо обсуждать вопросы финансов и наследства

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Даже самые близкие люди могут друг друга обидеть, но этого можно избежать, если не затрагивать во время застолья опасные темы. Об этом «Известиям» медицинский психолог Диана Лобанова.

Чтобы встреча Нового года прошла мирно и не обернулась скандалом, стоит проявить сдержанность и такт. Не надо обсуждать вопросы финансов, квартир, машин и наследства. Плохой идеей будут также воспоминания о детских обидах или какие-то истории, несущие негатив. Если кто-то из семьи все же поднимает эти темы, следует перевести разговор на что-то более нейтральное.

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Также психолог рекомендует с особым терпением и вниманием относиться к пожилым родственникам. Лучше заранее продумать, что может их травмировать, и избегать таких бесед.

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