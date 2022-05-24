Психолог Диана Лобанова рассказала, как развить у ребенка интерес к учебе

Чтобы развить у ребенка интерес к учебе, нужно всячески поощрять его любознательность. Об этом для сайта РИАМО рассказала психолог Диана Лобанова.

По словам психолога, лучше, чтобы мотивация на учебу начала формироваться еще в дошкольном возрасте. Начаться это должно с развития умения преодолевать себя и делать не только то, что хочется, но и то, что нужно.

«Важно чаще хвалить ребенка даже за маленькие его успехи, не осуждать за плохую отметку. Чаще предлагать походы на совместные познавательные мероприятия. Важно рассказывать ребенку, чем может быть полезен тот или иной предмет из школьной программы и как он может пригодиться в дальнейшем, во взрослой жизни», — рассказала психолог.