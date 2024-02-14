Общество 14 февраля 2024, 14:02 Психолог Девятка: снобам важно казаться успешнее, чем они есть

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Надменное и высокомерное отношение к другим людям считается главным признаком снобизма. Таким людям важно казаться успешнее, чем они есть на самом деле, сообщила психолог Анна Девятка в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам эксперта, снобы чувствуют желание приблизиться к тем людям, которых считают ровней, однако не всегда у них это получается. Также они во многих вопросах считают себя экспертнее, чем другие люди.

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«При этом большой разрыв и боль от того, что те люди, с которыми они росли, из общества, из которого они выбрались и развились, эти люди перестают их понимать, тогда снобы чувствуют большое одиночество», — отметила Девятка.