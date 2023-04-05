Общество 05 апреля 2023, 12:02 Психолог Девятка рассказала, как спасти семью от развода freepik

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С каждым годом растет процент семей, которые решаются на развод. О том, как сохранить брак и наладить доверительные отношения между супругами, рассказала семейный психолог, аккредитованный гештальт-терапевт МГИ Анна Девятка в беседе с «Москвой 24».

По словам специалиста, когда один из партнеров заговорит о желании расстаться, другому очень важно не игнорировать такие слова и прояснить все недовольства, которые повлияли на человека. Если же взрослые люди отказываются работать над своими отношениями и надеются на разрешение проблем без их участия, то такой союз в большинстве случаев обречен на провал.

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Психолог отметила, что человек, который относится с уважением к своему партнеру, прежде чем решиться на разрыв отношений тщательно взвесит все за и против.