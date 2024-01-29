Общество 29 января 2024, 15:45 Психолог Девятка призвала не шантажировать работодателя, прося прибавку к зарплате

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Многие люди, прося прибавку к зарплате, совершают одни и те же ошибки, поэтому остаются ни с чем. Об этом сайту KP.RU рассказала психолог Анна Девятка.

По ее словам, часть сотрудников начинает шантажировать работодателя. Например, заявлять, что уйдут в случае, если их условия не примут. Но это неправильный подход. Также многие переоценивают свою значимость.

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«Ошибка, которую делают многие — это зазнайство и переоценка своего профессионализма. В этом случае просьба о повышении зарплаты превращается в требование и шантаж работодателя», — отметила психолог.

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