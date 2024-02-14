Общество 14 февраля 2024, 14:01 Психолог Девятка: при общении со снобами необходимо снижать темп речи

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Снобы из-за своего высокомерия могут не слышать собеседника. При общении с такими людьми необходимо говорить медленно, снижая темп речи, сообщила психолог Анна Девятка в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам эксперта, в разговоре снобы занимают позицию сверху или снизу, поскольку на равных им сложно находиться. Во время диалога с ними стоит проверять, насколько хорошо вас поняли. Кроме того, важно задавать снобам правильные вопросы.

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«Спросить у него: а как вы считаете? Что вы думаете? Если там остался живой человек, а снобизм — это защитная характеристика, то он расскажет, откроется и уже не будет таким снобом», — отметила Девятка.