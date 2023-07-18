Общество 18 июля 2023, 14:11 Психолог Девятка предостерегла от подавления злости

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Злость — это базовая и сигнальная эмоция организма, но из-за культурных особенностей ее принято подавлять и скрывать, однако так поступать неправильно. Об этом «Москве 24» рассказала психолог, ведущая терапевтических групп МГИ Анна Девятка.

По ее словам, злость — это сигнал того, что что-то происходит неправильно или нарушены границы. Если человек испытывает эту эмоцию, то следует найти ее источник. А потом — не закапывать проблему глубоко в себе, а решить ее.

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Если речь идет о взаимоотношениях с партнером, поможет честный разговор. Важно не только объяснить, что именно вызывает дискомфорт, но и убедиться, что второй человек услышал и понял это. Порой, по словам психолога, требуется несколько бесед. Но такой подход является наиболее полезным для психики человека. Сдерживание же злости приводит к перенапряжению и срывам.

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