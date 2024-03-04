Общество 04 марта 2024, 19:13 Психолог Девятка: мужчин пугают внезапные комплименты от женщин

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Большинство мужчин пугаются, если женщины делают им внезапные и неподготовленные комплименты. Зачастую их это смущает, сообщила психолог Анна Девятка в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам специалиста, мужчине необходимо время на то, чтобы обдумать цель и характер комплимента. Они не понимают, на что в таких ситуациях рассчитывает женщина — на внимание или на флирт.

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«Если это искренний комплимент и товарищеские отношения, отношения на равных — это одна история. Если это попытка манипулировать — это другая история», — отметила Девятка.