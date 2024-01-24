Общество 24 января 2024, 13:49 Психолог Деулин назвал разборчивый почерк признаком коммуникабельного человека

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Почерк человека позволяет выявить его индивидуальные особенности. Личностные характеристики можно определить даже по читаемости букв, рассказал психолог Дмитрий Деулин в беседе с «Газетой.ru».

По его словам, разборчивый стиль письма обычно используют коммуникабельные люди. Кроме того, они отличаются открытостью и правдивостью, добавил сайт kp.ru.

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Эксперт также отметил, что направленный вверх текст указывает на оптимизм пишущего. О депрессивном настрое свидетельствуют заваливающиеся буквы.