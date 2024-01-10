10 января 2024, 18:03
Психолог Деулин: гнев провоцирует водителя на нарушение правил дорожного движения
Состояние гнева может спровоцировать водителя на нарушение правил дорожного движения, что грозит возникновение аварийных ситуаций на дорогах. Об этом сообщил кандидат психологических наук Дмитрий Деулин в беседе с «Газетой.ru».
По словам специалиста, с частотой возникновения аварийных ситуаций также взаимосвязаны словесная агрессия, мужской пол и возраст. Все это подчиняется закономерностям массовой психотизации на дороге, водители начинают невольно подражать единственному нарушителю.
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Кроме того, агрессивное вождение часто вызвано медийными и социальными факторами, например, блокбастерами с пропагандой рискованного вождения.
Водители
психология
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