Общество 10 января 2024, 18:03 Психолог Деулин: гнев провоцирует водителя на нарушение правил дорожного движения

Читать 360tv в

Состояние гнева может спровоцировать водителя на нарушение правил дорожного движения, что грозит возникновение аварийных ситуаций на дорогах. Об этом сообщил кандидат психологических наук Дмитрий Деулин в беседе с «Газетой.ru».

По словам специалиста, с частотой возникновения аварийных ситуаций также взаимосвязаны словесная агрессия, мужской пол и возраст. Все это подчиняется закономерностям массовой психотизации на дороге, водители начинают невольно подражать единственному нарушителю.

Реклама

Кроме того, агрессивное вождение часто вызвано медийными и социальными факторами, например, блокбастерами с пропагандой рискованного вождения.