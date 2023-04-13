13 апреля 2023, 14:37
Психолог Дербенева: умение родителей отказывать поможет перевоспитать избалованного ребенка
Следование родителей определенной модели воспитания детей способно вырастить избалованного ребенка. О способах перевоспитания рассказала практикующий психолог Наталия Дербенева в беседе с «Газетой.Ru».
По словам специалиста, установление границ и правил в семье позволит избежать конфликтных ситуаций и манипулятивного поведения со стороны ребенка. Родителям очень важно научиться говорить «нет» своему ребенку и не идти на его поводу.
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Психолог также отметила, что установленных правил обязан придерживаться каждый член семьи.
Дети
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