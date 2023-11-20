Общество 20 ноября 2023, 13:01 Психолог Дербенева посоветовала отправить ребенка на шахматы, чтобы он учился принимать поражения с достоинством

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Для того, чтобы ребенок умел принимать поражения с достоинством, можно отправить его на игры, в которых есть проигравший и победитель, например, на шахматы. Об этом «Газете.Ru» сообщила практикующий психолог Наталия Дербенева.

Эксперт отметила, что не стоит поддаваться ребенку, если вы играете вместе с ним.

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«Лучше поддержите его, когда он проиграет, и постарайтесь объяснить, что можно сделать, чтобы в следующий раз одержать победу», — сказала Дербенева.

Психолог также добавила, что хвалить ребенка следует соразмерно его достижениям, чтобы во взрослой жизни он не столкнулся с негативной реальностью.