Общество 08 декабря 2023, 14:04 Психолог Дербенева: первый мобильный телефон ребенку можно покупать в 5-7 лет

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Самым подходящим временем для покупки ребенку первого мобильного телефона станет возраст от пяти до семи лет. Об этом сообщила психолог Наталия Дербенева в беседе с «Газетой.ru».

По словам специалиста, лучше всего, если первым станет самый простой, кнопочный телефон. Любой современный гаджет будет серьезным отвлекающим фактором для ребенка и негативно скажется на его развитии и эмоциональном интеллекте, сообщил «Петербургский дневник».

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«Ребенок, который уже привык, что можно насладиться игрой в телефоне или мультиком, вряд ли выберет в качестве досуга книгу или прогулку со сверстниками», — отметила психолог.