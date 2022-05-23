Психолог Дэнверс рассказал об улучшении самочувствия людей после отказа от соцсетей

Новое исследование показало, что у людей улучшается самочувствие, когда они отказываются от соцсетей. Об этом в статье для издания Psychology Today рассказал психолог из Университета Аризоны Александр Дэнверс, написали «Известия».

В исследовании приняли участие 54 человека. Многие из участников сообщили о частых депрессивных эпизодах, раздражительности и плохом настроении.

«Исследователи использовали приложение для отслеживания телефона, чтобы определить, сколько времени участники на самом деле проводили в социальных сетях. Эти приложения (участники согласились использовать их для отслеживания своего поведения в ходе исследования) показали, что в целом люди были довольно верны инструкциям исследования», — отметил психолог.

Оказалось, что у участников, которые стали проводить меньше времени в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской), сократив время, проведенное в соцсети с 222 минут в неделю до 10, улучшилось самочувствие. Исследователи отметили сокращение количества депрессивных эпизодов у этих людей.