Общество 20 февраля 2023, 16:36 Психолог Денисов-Мельников рассказал, как правильно планировать семейный бюджет Психолог Денисов-Мельников: в здоровых отношениях партнеры должны обсуждать траты

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Клинический психолог Валентин Денисов-Мельников в разговоре с «Абзацем» рассказал, что здоровые отношения подразумевают под собой в том числе и обсуждение совместного бюджета.

Чтобы между партнерами не было недопониманий, следует обсуждать траты с самого первого дня жизни вместе.

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«Никому не нравится, чтобы другой человек его использовал. Раздельный бюджет больше говорит о том, что отношения скорее напоминают гостевой брак. То есть они не сильно близкие», — сказал психолог.

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По словам специалиста, человеку, который не умеет с умом тратить деньги, лучше передать ответственность за бюджет своему партнеру.

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