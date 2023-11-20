20 ноября 2023, 17:58
Психолог Дементьева посоветовала родителям никогда не сравнивать своего ребенка с другими детьми
Медицинский психолог Российской детской клинической больницы Минздрава России Ксения Дементьева в разговоре с «Известиями»сообщила, что родителям ни в коем случае не стоит сравнивать своего ребенка с другим.
Когда ребенок чем-то расстроен, важно не упрекать его, а, наоборот, поддержать. Физическая сила недопустима по отношению к детям ни в каком виде.
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«Чаще хвалите ребенка — отмечайте успехи, особенно в те моменты, когда ему что-то дается трудно», — посоветовала психолог.
Напомним, что во всем мире, 20 ноября, отмечается День ребенка.
психология
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