Общество 06 февраля 2023, 15:20 Психолог Данина рассказала, как реагировать на советы о похудении Психолог Данина: недоброжелателям достаточно ответить, что вы довольны своим телом freepik

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Кандидат психологических наук Мария Данина в разговоре с «Газетой.Ru» дала советы россиянам, как реагировать на бестактные советы о похудении.

Как заметила специалист, не стоит реагировать на грубые замечания в свой адрес, в том числе на советы избавиться от лишнего веса. Она посоветовала говорить нетактичным людям напрямую о том, что вам неприятно слышать замечания о качестве вашего тела.

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«Когда-то будет достаточно просто сказать: „Я довольна своим телом“. Если это не соответствует действительности, можно также выразить это: „Мне крайне неприятно, когда ты говоришь мне это, это задевает больную для меня тему“», — сказала психолог.

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В некоторых случаях специалист порекомендовала оставлять чувства такта и отвечать своим недоброжелателям в более жесткой форме, чтобы, таким образом, поставить их на место.