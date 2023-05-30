Общество 30 мая 2023, 13:42 Психолог Данина посоветовала расставлять приоритеты, чтобы сохранять жизненные силы

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Многие люди сталкивались с ситуациями, когда после работы не остается сил ни на что, хочется только прийти лечь. Как справляться с этим, Pravda.Ru рассказала психолог, кандидат психологических наук и основательница онлайн-школы «Психодемия» Мария Данина.

По ее словам, человек должен стремится к такому уровню дохода, чтобы он мог позволить себе тратить деньги на развлечения и хобби. Поэтому нужно вкладывать средства в свое обучение и социальный рост. И уметь отказаться от неприоритетных задач. Психолог рекомендовала четко выделить последние, чтобы понимать, к чему стремиться. Как только приоритеты определены, под них назначается время, которое нельзя отменять или менять на другие дела.

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«Это позволит выйти на такой уровень заработка, который позволит уже задаваться вопросом о балансе и поддержании энергии», — рассказала Мария Данина.

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