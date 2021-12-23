Психолог дала советы родителям, как пережить конец учебной четверти у детей

Психотерапевт, семейный психолог, эмоционально фокусированный терапевт Виктория Мещерина рассказала, как взрослый человек должен реагировать, если у ребенка что-то не получается в школе. Об этом она сообщила изданию Pravda.Ru.

«Когда у ребенка что-то не получается в школе, есть только один путь — поддерживать и помогать. Дело в том, что практически весь привычный родительский арсенал: угрозы, обещания отменить Новый год, не подарить подарки, скандалы, крик и ругань — приводит к радикально обратному результату», — отметила специалист.

По ее словам, такие эмоции, как испуг, бессилие и отчаяние выключают когнитивную составляющую человеческого мозга. В связи с этим ребенок перестает учиться, развиваться и теряет контакт со своими родителями. Чем больше родители будут угрожать своему чаду, тем менее получат положительного эффекта.

«На детей нельзя кричать. А после физического наказания ребенок пребывает в стрессе где-то примерно 2-3 дня. И это приводит к абсолютно обратным результатам, и круг замыкается», — сообщила Мещерина.

Она добавила, что в конце четверти детским психологам особенно усиленно приходится работать со школьниками из-за повышения среди них неврозов, протестов, а также отказов учиться. В этой ситуации можно лишь только пожелать родителям терпения и сил, потому что детям нужно спокойное участие в процессе и больше ничего, заключила специалист.