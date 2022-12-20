Общество 20 декабря 2022, 15:53 Психолог дала советы по подготовке к новогодним праздникам Психолог Рыжик: при подготовке к новогодним праздникам важно следить за самочувствием

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Психолог Валерия Рыжик рассказала, как подготовиться к новогодним праздникам без ущерба для себя. Об этом сообщила газета «Известия».

Самое главное — это следить за своим самочувствием, обращаться внимание на собственные чувства и желания, уточнила эксперт.

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«Часто вторая половина декабря — с закрытием проектов на работе, сезонными болезнями, поиском подарков — забирает всю энергию у человека», — добавила она.

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Рыжик рекомендовала не стесняться просить помощи у окружающих, а также придумать, чем себя можно порадовать. Психолог отметила, что отсутствие новогоднего настроения может быть связано с чувством одиночества, которое способно возникать, даже если человек собирается отмечать праздник в большой компании. Подходящее настроение можно создать себе самостоятельно, подчеркнула эксперт.

«Обустройте Новый год вокруг себя, вспомните, что вам в детстве давало ощущение праздника (новогодняя музыка, запах мандаринов, советские фильмы)», — пояснила Рыжик.

Также она посоветовала не обесценивать свои успехи при подведении итогов года. Это также может вогнать в уныние, заключила психолог.