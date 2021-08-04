Психолог дала советы по подготовке детей к школе после каникул

Детский психолог Наталья Наумова дала советы, как подготовить ребенка к учебному году после летних каникул. Об этом сообщило РИА ФАН.

Чтобы было проще входить в новый режим, Наумова рекомендовала вставать по будильнику за месяц до первого сентября. Также в это время стоит начать повторять уже пройденный ранее материал.

Психолог отметила, что каждый день следует читать, тренироваться писать диктанты и вспомнить математику.

«Очень часто педагоги жалуются, что весь сентябрь возникает ощущение, будто детей никогда ничему не учили», — пояснила она.