Психолог дал советы родителям, как научить ребенка защищаться от хулиганов

По словам специалиста, к моменту, когда ребенок идет в школу, у него есть свой сценарий общения с другими людьми. Зачастую он складывается, исходя из взаимоотношений в семье. То есть, если родители сбрасывают всю злость на него, он будет в роли жертвы и в образовательном учреждении.

Если ребенка задирают в школе, первое, что необходимо сделать родителям — проанализировать отношения в семье, обратить внимание на то, как они общаются между собой. Второе — тренировка ответов задире.

«Многие конфликты в нашей жизни, особенно с теми, кто сильнее нас физически, можно решить путем разговора. Поэтому обучите ребенка некоторым „формулам“ ответов на давление, объясните, в чем суть конфликтной ситуации», — посоветовала Розенова.

Она также порекомендовала изучить сократовский метод ведения дискуссии, то есть задавать вопросы. Например, стоит выяснить у хулигана, который просит что-то принести, почему он обращается именно к вам.

Психолог подчеркнула, что также не менее важно выглядеть и вести себя уверенно. Можно заняться анализом фильмов с ребенком, где дети схожего возраста решают свои проблемы, это поможет школьнику правильно избегать конфликтов.