Психолог дал советы по созданию новогоднего настроения у детей

Специалист рассказала, что можно придумать для детей какое-нибудь семейное развлечение, которое подарит им яркие эмоции. Например, вместе испечь праздничное печенье и положить его под елку.

«И никакие ограничения не смогут отнять у вас возможность провести время вместе, испытать радость общения в кругу семьи и подарить друг другу позитивные эмоции», — заключила Огарева.