Психолог дал советы по созданию новогоднего настроения у детей
Кандидат психологических наук Екатерина Огарева рассказала, как создать праздничное настроение детям, которые остались без новогодних утренников. Об этом сообщила Общественная служба новостей.
Специалист рассказала, что можно придумать для детей какое-нибудь семейное развлечение, которое подарит им яркие эмоции. Например, вместе испечь праздничное печенье и положить его под елку.
«И никакие ограничения не смогут отнять у вас возможность провести время вместе, испытать радость общения в кругу семьи и подарить друг другу позитивные эмоции», — заключила Огарева.