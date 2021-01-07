Психолог дал советы по борьбе с внутренними страхами

Она отметила, что многих страшит одиночество, обвал рубля или возвращение серьезных ограничений в связи с пандемией коронавируса.

«Для того, чтобы перестать ждать худшего в будущем, в первую очередь выпишите свои страхи, выявите их причину. Нужно оценить реальность своих опасений на сегодняшний день», — посоветовала Благовещенская.

Психолог подчеркнула, что после этого можно написать свои цели и разбить по этапам, как их достичь, чтобы не оставаться без дела в наступившем году. Проводить отдых лучше на природе, с друзьями и родными беседовать только на отвлеченные темы. Если вдруг придет чувство тревожности, то стоит сделать дыхательные упражнения.

Благовещенская рассказала, что страх выполняет защитную функцию. Для того, чтобы не заболеть во время пандемии, люди носят маски, соблюдают социальную дистанцию. Но опасения не должны быть постоянными. Это приведет к стрессам и снижению иммунитета.