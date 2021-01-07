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    07 января 2021, 17:35

    Психолог дал советы по борьбе с внутренними страхами

    Анатолий Минкин

    После тяжелого 2020 года многие россияне ожидают, что наступивший 2021-й в плане потрясений может оказаться даже хуже. Все это приводит к появлению внутренних страхов, с которыми необходимо бороться. Об этом ИА Nation News рассказала психолог Екатерина Благовещенская.
    Психолог дал советы по борьбе с внутренними страхами

    Она отметила, что многих страшит одиночество, обвал рубля или возвращение серьезных ограничений в связи с пандемией коронавируса.

    «Для того, чтобы перестать ждать худшего в будущем, в первую очередь выпишите свои страхи, выявите их причину. Нужно оценить реальность своих опасений на сегодняшний день», — посоветовала Благовещенская.

    Психолог подчеркнула, что после этого можно написать свои цели и разбить по этапам, как их достичь, чтобы не оставаться без дела в наступившем году. Проводить отдых лучше на природе, с друзьями и родными беседовать только на отвлеченные темы. Если вдруг придет чувство тревожности, то стоит сделать дыхательные упражнения.

    Благовещенская рассказала, что страх выполняет защитную функцию. Для того, чтобы не заболеть во время пандемии, люди носят маски, соблюдают социальную дистанцию. Но опасения не должны быть постоянными. Это приведет к стрессам и снижению иммунитета.