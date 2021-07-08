Психолог дал советы парам по сохранению брака в пандемию

Сохранить брак в период пандемии и удаленной работы, когда у человека не остается личного пространства, не так просто. Об этом рассказала детский и семейный психолог Олеся Покусаева, написал RT.

По словам специалиста, нужно использовать любую возможность проводить время с друзьями или с кем-то еще. Необязательно выходить на прогулку каждый день, достаточно делать это пару раз в неделю.

Покусаева отмечает, что в семье не стоит задавать вопросы о том, когда вернется вторая половина или куда он или она уходит. Любому человеку иногда надо переключаться на других людей с другим мнением, с другой внешностью, в конце концов, с другими интересами.

Второе, что поможет сберечь семью, это хобби или увлечение чем-либо. Для кого-то это может быть спорт, для кого-то музыка. Новое занятие помогает абстрагироваться от тех проблем, которые есть в мире, и переключаться, считает психолог.

При этом важно обоим членам семьи ограничить соцсети и заняться тем, чем давно мечтали. Если у пары нет стресса, то и передавать его друг другу не приходится. Ведь, по мнению специалиста, обсуждение негативных вещей ухудшает обстановку в семье.