Психолог дал советы начинающим работникам

Специалист отметила, что на начальном этапе, когда летняя работа для школьников и студентов — это способ подзаработать денег, не стоит сразу ставить цель на профессию. Молодежи доступен низкоквалифицированный труд. Например, сфера услуг, рестораны, курьерская доставка.

«Когда школьники выбирают такую работу, у них мотивация все-таки больше материальная, нежели получение профессиональных навыков. Чем хорошо, если школьник устраивается подрабатывать? Самостоятельность: ребенок учится проявлять себя в работе, принимает решения, может попробовать себя — кто он такой и на что способен», — поделилась психолог.

Если договор о приеме на работу оформлен официально, необходимо завести трудовую книжку, чтобы накапливался стаж. Если молодые люди пожелают быть самозанятыми и развивать собственный бизнес, нужно будет делать отчисления в ПФР. Трудовой стаж также будет идти.

Важно помнить — чтобы не перегореть на работе, нужно отдыхать и не брать на себя слишком много. Тогда не будет перегрузок.