Психолог дал советы матерям по выходу из декрета

«Вспомните, что у вас была другая жизнь. Жизнь до вашего ребенка. Вспомните, что вы любили делать, как одеваться, куда ходить, с кем общаться. Вы — женщина. Это в первую очередь. А потом уже — мама», — порекомендовала Осмачкина.

Психолог таже напомнила, что отец — не только помощник матери, но еще и такой же полноценный второй родитель. Поэтому его нужно подготовить к тому, что вскоре вам нужно будет выйти на работу. Если мужчина мало времени посвящал малышу, нужно постепенно погружать его в нюансы воспитания.

Кроме того, важно помнить, что ребенку необходима социализация. В детский садик он может брать любимую игрушку или класть в карманы «волшебные поцелуи».

«Когда ребенок тоскует, он „вытаскивает“ из кармана мамин „поцелуй“ и вспоминает, что она рядом», — рассказала психолог.

А еще специалист предложила представить, что может случиться самое страшное и ужасное, если мать все же выйдет на работу. Она советует прокрутить эту ситуацию в самом худшем виде, проговорить ее и довести до абсурда.