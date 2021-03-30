Психолог дал советы, как вести себя с хейтерами в соцсетях

Психолог Александр Державин дал советы, как реагировать на негативные комментарии в социальных сетях. Об этом сообщил Day.ru.

По данным ИА «ФедералПресс», психолог отметил, что лучший способ — не обращать внимания. Можно ответить хейтеру без агрессии, конструктивно. Главное, не провоцировать дальнейший негатив, чтобы сэкономить нервы.

«Если это отстаивание своих границ, то нужно делать это максимально конструктивно, без резких высказываний. Есть еще замечательная фраза: „Держись от него подальше“. Не провоцируй сам тех, от кого можно ожидать агрессию, чтобы не тратить силы и нервы», — пояснил специалист.