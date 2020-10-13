Психолог дал советы, как стать решительнее

«Чтобы стать более решительным, нужно разрешить себе делать ошибки», — пояснил он.

Психолог уточнил, что подобная нерешительность идет из семьи, где ребенку говорят, что четверка — это плохая оценка.

«Чтобы преодолеть этот излишний неврастенический перфекционизм, нужно прописывать фразы: „жизнь может быть не такой, как я хочу“, „то, что я хочу, необязательно хорошо“», — рассказал Хорс.

По его словам, спокойное отношение к собственным ошибкам поможет с этим справиться.

Ранее детский психолог Наталья Наумова посоветовала выдавать школьникам деньги в формате «аванса и зарплаты». По ее мнению, благодаря такому приему ребенок узнает об их ценности.

Как считает специалист, первокласснику можно доверить небольшую сумму денег, чтобы он делал первые шаги к планированию бюджета. Эксперт отметила, что в шесть-семь лет дети уже способны начать обучаться финансовой грамотности. Об этом должны побеспокоиться родители.