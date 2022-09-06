Психолог Постников дал советы, как спастись от таксиста-насильника | 360°

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Психолог Постников дал советы, как спастись от таксиста-насильника

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Учредитель Центра Психологической безопасности, детектив Арсений Постников в беседе с «Невскими новостями» рассказал, каким образом женщине уберечь себя от таксиста-насильника.

По словам специалиста, женщина на протяжении всего пути должна следить за правильностью маршрута.

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«Снизить риск может угроза разоблачения. Прежде чем сесть в такси, она может открыто фотографировать машину, номер. А садясь в такси, показать, что находится с кем-то на связи, озвучив громко, что едет на такой-то машине, с таким-то номером. Можно даже имитировать разговор, а также в качестве профилактики обронить фразу: „Вот села к водителю, надеюсь, этот приставать не будет, а то помнишь, что было с прошлым водителем?“ Всегда нужно смотреть, куда едет машина, чтобы водитель не сворачивал с маршрута. Если видите, что он поехал не туда, имитируйте звонок близким, открыто высказывайте свои опасения», — сообщил психолог.

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Постников также порекомендовал садиться на переднее сидение. В случае, если водитель начинает приставать, необходимо заявить, что выбьете лобовое стекло ногами. По его словам, таксисты боятся больших расходов и не станут такрисковать.

Такси

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