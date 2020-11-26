Психолог дал советы, как снизить тревожность во время пандемии
Психолог Юлиана Миляева рассказала, что большинство людей нервничают и пессимистично настроены из-за того, что активно вовлекаются в информацию о коронавирусе. Об этом сообщило ИА Nation News.
Она объяснила, что при повышенной тревожности лучше избегать любых новостей про пандемию. Лучше вместо этого переключаться на что-то другое.
«Займитесь изучением языков, смотрите комедии, привносите больше позитива в свою жизнь», — заключила Миляева.