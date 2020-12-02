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    02 декабря 2020, 15:05

    Психолог дал советы, как сэкономить на новогодних распродажах

    Дарья Морозова

    Психолог Елена Шматова дала советы, как сэкономить деньги и избежать импульсивных покупок на новогодних распродажах. Об этом сообщило ИА «ФедералПресс».
    Психолог дал советы, как сэкономить на новогодних распродажах

    Во-первых, она рекомендовала не ходить в магазин голодным. Это касается товаров, реклама которых действует на людей через чувственные восприятия: запахи, красивый вид и так далее.

    Также Шматова советует составлять список покупок заранее. То же самое касается новогодних подарков. Их лучше распланировать заранее.

    Кроме того, на подарки стоит выделить определенный бюджет — сумму, больше которой вы не готовы тратить.

    Ходить лучше в небольшие магазины. В огромных супермаркетах можно не найти нужную вещь и вместо это приобрести ненужную.

    Примерно те же правила и для онлайн-магазинов. Нужно заранее определиться, что вы хотите купить, и сразу искать нужный товар, а не просматривать акции.

    «Маленький лайфхак: если кто-то ищет особенный подарок в магазинах Инстаграма для себя или для кого другого, не надо делать покупку сразу», — добавила Шматова.

    Она уточнила, что после этого в ленте появится много рекламы похожих вещей, и там могут быть гораздо более выгодные цены.