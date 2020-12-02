Психолог дал советы, как сэкономить на новогодних распродажах

Во-первых, она рекомендовала не ходить в магазин голодным. Это касается товаров, реклама которых действует на людей через чувственные восприятия: запахи, красивый вид и так далее.

Также Шматова советует составлять список покупок заранее. То же самое касается новогодних подарков. Их лучше распланировать заранее.

Кроме того, на подарки стоит выделить определенный бюджет — сумму, больше которой вы не готовы тратить.

Ходить лучше в небольшие магазины. В огромных супермаркетах можно не найти нужную вещь и вместо это приобрести ненужную.

Примерно те же правила и для онлайн-магазинов. Нужно заранее определиться, что вы хотите купить, и сразу искать нужный товар, а не просматривать акции.

«Маленький лайфхак: если кто-то ищет особенный подарок в магазинах Инстаграма для себя или для кого другого, не надо делать покупку сразу», — добавила Шматова.

Она уточнила, что после этого в ленте появится много рекламы похожих вещей, и там могут быть гораздо более выгодные цены.