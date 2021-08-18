Психолог дал советы, как подготовить ребенка к школе

После длительных каникул многие школьники не хотят возвращаться к учебникам и домашним работам. О том, как подготовить ребенка к учебному процессу после перерыва, рассказал психолог и коуч Евгений Идзиковский. Об этом написал «ФедералПресс».

По словам специалиста, родителям надо перестать «париться» и заняться своей жизнью. Беспокойство взрослых зачастую передается ребенку, так как они — его основной источник информации о мире. Кроме того, взрослым следует установить режим как для себя, так и для ребенка. В большинстве случаев дети перенимают привычки умываться, чистить зубы и делать зарядку. Сюда же входит распорядок сна и работы.

Для ребенка также очень важна социализация. Психолог отметил, что, если по каким-то причинам малыш не ходил в садик, стоит подумать о дополнительных кружках или секциях.

Также детям необходимо давать больше самостоятельности. С большинством мелких неурядиц начинающий школьник справится сам. К тому же это будет для него хорошим опытом. И самое важное, что советует Идзиковский, не стоит ругаться на детей за их проблемы и промахи. Особенно это касается подростков. Скорее всего, им и так тяжело: на них давят учителя и большая нагрузка в школе.