Психолог дал советы, как пережить зиму в Петербурге

Психолог Татьяна Яничева дала советы, чтобы пережить зиму в климатических условиях Санкт-Петербурга. Об этом сообщило РИА ФАН.

«Вечерняя Москва» передала, что Яничева рекомендовала украсить дом по-новогоднему, чтобы создать праздничное настроение. Также можно заняться покупкой подарков для друзей и родственников.

«Благодаря таким простым мелочам, которые занимают нашу жизнь, остается меньше пространства для тоски и грусти из-за того, что опять эта зима, которая неизвестно сколько месяцев будет длиться, — заключила Яничева.