Психолог дал советы, как отметить Новый год в одиночестве

Она посоветовала создать себе праздничное настроение и начать с интерьера. Выбросить старые вещи, навести порядок, украсить жилье в новогоднем стиле. Также стоит принарядиться и приготовить себе разны вкусные блюда.

Психолог рассказала, что можно использовать социальные сети, чтобы не чувствовать себя одиноким. Там можно созвониться или списаться с близкими людьми и поздравить друг друга.

Кондрахина также посоветовала приготовить подарок самому себе и порадоваться ему.