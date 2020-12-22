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    22 декабря 2020, 18:04

    Психолог дал советы, как отметить Новый год в одиночестве

    Дарья Морозова

    Психолог Александра Кондрахина дала советы, как отметить Новый год, если придется это делать в одиночестве. Об этом сообщило РИА ФАН.

    Она посоветовала создать себе праздничное настроение и начать с интерьера. Выбросить старые вещи, навести порядок, украсить жилье в новогоднем стиле. Также стоит принарядиться и приготовить себе разны вкусные блюда.

    Психолог рассказала, что можно использовать социальные сети, чтобы не чувствовать себя одиноким. Там можно созвониться или списаться с близкими людьми и поздравить друг друга.

    Кондрахина также посоветовала приготовить подарок самому себе и порадоваться ему.