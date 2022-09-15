Психолог дал советы, как настроиться на работу после отпуска | 360°

Общество 15 сентября 2022, 16:25 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Психолог дал советы, как настроиться на работу после отпуска Психолог Наумова: нужно чередовать работу и отдых, чтобы быстрее влиться после отпуска Unsplash

Читать 360tv в

Психолог Наталья Наумова рассказала, что многим тяжело влиться в рабочий процесс после отпуска. Она рассказала «ФедералПресс», как можно это облегчить.

Она отметила, что многие в такой ситуации начинают откладывать важные дела на потом. В итоге все приходится делать в последний момент, и человек начинает ругать себя за это.

Реклама

Психолог пояснила, что во избежание подобных ситуаций следует распланировать график и придерживаться его. Кроме того, не стоит забывать про отдых.

Реклама

«Стоит балансировать работу и отдых. Можно отмечать в плане, что удалось сделать за день, а что нет. И как мы себя при этом чувствуем. Если удается сделать все впрок, стоит себя поощрить», — отметила Наумова.

Также она добавила, что стойкое нежелание что-то делать говорит о том, что это занятие человеку не по душе. В таком случае можно попробовать поменять работу, чтобы не продолжать мучения.

Кроме того, следует хорошо подумать, прежде чем брать работу на дом, подчеркнула Наумова. Она отметила, что некоторым людям работать дистанционно сложнее, так как там много отвлекающих факторов. Стоит взвесить все плюсы и минусы, чтобы убедиться, что все задачи удастся выполнить в срок.

0 0 0 0 0 0