Психолог дал советы, как бороться со стрессом

Психолог Андрей Зберовский предложил несколько способов борьбы со стрессом. Об этом сообщила Общественная служба новостей.

«Самый простой способ борьбы — накапливать или пересчитывать деньги», — отметил он.

Также психолог рекомендовал регулярно заниматься спортом, так как «спорт — естественный антидепрессант, во время физических нагрузок, вырабатывается серотонин».

Кроме того, стоит побольше общаться с близким человек, добавил Зберовский. По его словам, очень помогают тактильные контакты: объятья и поцелуи.

Еще эксперт порекомендовал почаще смеяться. Например, смотреть смешные-картинки в интернете, чтобы поднять настроение.

Психолог Марина Гладышева рассказала о методе, помогающем отучить ребенка от постоянного переедания. Как считает специалист, в этом деле лучше действовать от обратного. Эффективным будет перестать запрещать ребенку есть лакомства. Дело в том, что любые ограничения вызывают протест.

«Чем больше что-то человеку запрещают, неважно, ребенок это или нет, тем больше он будет хотеть. Дома запрещают, я пойду съем, пока не видят», — пояснила Гладышева.