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    19 мая 2021, 15:02

    Психолог дал советы, как бороться со стрессом

    Дарья Морозова

    Психолог Андрей Зберовский предложил несколько способов борьбы со стрессом. Об этом сообщила Общественная служба новостей.

    Психолог дал советы, как бороться со стрессом

    «Самый простой способ борьбы — накапливать или пересчитывать деньги», — отметил он.

    Также психолог рекомендовал регулярно заниматься спортом, так как «спорт — естественный антидепрессант, во время физических нагрузок, вырабатывается серотонин».

    Кроме того, стоит побольше общаться с близким человек, добавил Зберовский. По его словам, очень помогают тактильные контакты: объятья и поцелуи.

    Еще эксперт порекомендовал почаще смеяться. Например, смотреть смешные-картинки в интернете, чтобы поднять настроение.

    Психолог Марина Гладышева рассказала о методе, помогающем отучить ребенка от постоянного переедания. Как считает специалист, в этом деле лучше действовать от обратного. Эффективным будет перестать запрещать ребенку есть лакомства. Дело в том, что любые ограничения вызывают протест.

    «Чем больше что-то человеку запрещают, неважно, ребенок это или нет, тем больше он будет хотеть. Дома запрещают, я пойду съем, пока не видят», — пояснила Гладышева.