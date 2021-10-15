Психолог дал совет зрителям стендапа, которых обижают шутки комиков

Клинический психолог, основатель «Психологической интернатуры» Михаил Хорс рассказал зрителям стендапа, как зрителям реагировать на шутки, которые, по их мнению, являются оскорбительными. По словам специалиста, если юмор задевает слушателя, важно для начала разделить эмоцию и действие. Об этом он сообщил в беседе с Daily Storm.

«Обида или гнев всегда деструктивны для того, кто обижается и гневается. Это всегда перенапряжение нервной системы эмоциональными сигналами и в итоге потеря ресурса, времени и сил на эти переживания», — объяснил Хорс.

Он также объяснил, что сама шутка — это не причина обиды. Обычно причина обиды — это толкование этой шутки или установка человека: если он так пошутил — значит, он обо мне так думает.

«Большинство людей считают, что их обида — это следствие поступка другого человека. Но это неправильное мнение, потому что на самом деле люди разные и на одинаковую шутку кто-то обидится, а кто-то нет», — отметил специалист.

Он отметил, что каждый человек должен сам решать, как ему действовать — жаловаться, призывать к ответу или нет. Те, кто желает отстаивать свои ценности и убеждения, могут это сделать в рамках закона.

«Нужно работать с убеждениями и повторять самому себе: «Каждый может пошутить как угодно. Это не значит, что я им разрешаю шутить, я просто констатирую факт — да, так может быть», — заключил психолог.

После случая с Идраком Мирзализаде, которого арестовали на 10 суток, а затем заставили выехать из России, многие комики призвали зрителей не обижаться на юмор. Сами стендаперы уже давно имеют «иммунитет» на шутки. Ведь они живут в этой среде сутки напролет и умеют подшучивать друг на другом.