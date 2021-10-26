Психолог дал совет семьям на время локдауна

Психолог Алена Леонова рассказала, как избежать конфликтов в семье, оказавшись дома во время длинных выходных. Нужно учиться находить компромиссы и давать друг другу личное время, пояснила она в интервью Pravda.Ru.

Если в семье не привыкли проводить много времени в одном помещении, длинные выходные могут стать причиной конфликтов. Для того, чтобы их избежать, можно придумать совместные активности, чтобы сплотить членов семьи.

«Поэтому здесь, например, нужно заниматься какой-то объединяющей деятельностью, если к этому готовы. Например, придумать какую-нибудь совместную активность с детьми: игру, приготовление пищи. Но здесь есть определенная опасность: если люди никогда этого не делали и не умеют договариваться, то это тоже может быть почвой для конфликта», — сказала психолог.

Очень важно и давать друг другу отдыхать: у каждого члена семьи должно быть личное время, которое он может посвятить только себе.

«Вопрос в том, чтобы договориться заранее, что мама говорит: меня в это время не трогайте, у меня какие-то свои занятия, папа говорит, что меня в это время не трогайте аналогично. И все договариваются, и эту историю поддерживают», — пояснила Леонова.