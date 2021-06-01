Психолог дал совет родителям, как заинтересовать ребенка чтением

Доцент кафедры соцпсихологии СПбГУ Татьяна Яничева рассказала, что для того, чтобы ребенок полюбил чтение, это должны любить его родители. Об этом сообщило РИА ФАН.

Она отметила, что в семье, где все читают, ребенок тоже это полюбит. Кроме того, следует предлагать детям интересные книги и обсуждать их с ними.

«Нужно подсовывать что-то интересное, но начинать точно стоит не с „Анны Карениной“. С ребенком нужно обсуждать прочитанное, смотреть с ним кино, предлагать книги ненавязчиво и спокойно», — пояснила она.

Ранее психолог Наталья Наумова рассказала, что причинами жестокого поведения у детей могут стать вовсе не компьютерные игры. По ее словам, главная проблема заключается в соответствующем общении.

Наумова заявила, что ребенок, который подвергается насилию, ощущает несправедливость мира и пытается доказать свое превосходство силой. Психолог считает, что винить в детской жестокости компьютерные игры не имеет смысла.

Наумова утверждает, что стоит обратить внимание на поведение своего ребенка, если он стал запираться у себя в комнате, отказываться от еды или, напротив, есть слишком много. Специалист считает, что также тревожным признаком является постоянная хмурость, злость и отсутствие хорошего настроения.