Психолог дал совет, как избежать выгорания на работе

Психолог Марат Латыпов дал совет, чтобы избежать выгорания на работе. Об этом сообщило РИА ФАН.

По данным газеты «Известия», он объяснил, что в течение дня следует прерываться ненадолго и переключаться на другие дела.

«В течение дня важно брать небольшой перерыв и заниматься чем-то другим. Да просто позвонить ребенку или другим близким, чтобы происходили эмоциональные всплески во время работы», — рассказал психолог.

По его словам, это поможет справиться с рутиной. Нужно какое-то приятное и вдохновляющее занятие.

«Когда появляется слово „вкусно“, когда появляется слово „интересно“ — появляются эмоциональные всплески, радость, удовольствие в организме», — подчеркнул Лапытов.

Он добавил, что это придаст сил и поможет получать удовольствие от работы.

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