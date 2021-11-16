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    16 ноября 2021, 12:55

    Психолог дал совет, как избежать выгорания на работе

    Психолог Латыпов: чтобы избежать выгорания, надо переключаться между делам

    Дарья Морозова

    Психолог Марат Латыпов дал совет, чтобы избежать выгорания на работе. Об этом сообщило РИА ФАН.

    По данным газеты «Известия», он объяснил, что в течение дня следует прерываться ненадолго и переключаться на другие дела.

    «В течение дня важно брать небольшой перерыв и заниматься чем-то другим. Да просто позвонить ребенку или другим близким, чтобы происходили эмоциональные всплески во время работы», — рассказал психолог.

    По его словам, это поможет справиться с рутиной. Нужно какое-то приятное и вдохновляющее занятие.

    «Когда появляется слово „вкусно“, когда появляется слово „интересно“ — появляются эмоциональные всплески, радость, удовольствие в организме», — подчеркнул Лапытов.

    Он добавил, что это придаст сил и поможет получать удовольствие от работы.

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