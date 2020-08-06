Психолог дал 4 совета, которые уберегут детей от незнакомцев

Разговор с ребенком о безопасности лучше начинать с нейтрального, посоветовала психолог. Например, беседу стоит начать с вопросов: «Какие люди вокруг нас бывают? Кто они?». После взрослые должны рассказать о существовании категорий: круг близких знакомых, друзей, малознакомых, посторонних. Нужно объяснить малышам, что нельзя называть другом человека, с которым недавно познакомился и всего несколько раз пообщался.

После детям нужно рассказать, как может выглядеть опасный человек. Это не только мужчина, который выглядит определенным образом. К незнакомым относятся все люди, независимо от пола и возраста. По внешнему виду нельзя понять, опасен человек или нет. Так происходит из-за того, что все люди разные.

Ребенку также нужно объяснить, что нет ничего страшного, если с ним заводит разговор посторонний человек. Однако следует быть бдительным при переходе на личные темы: «А ты…?», «А у тебя…?», «А твои родители где?». Также стоит насторожиться, если несовершеннолетнего уговаривают куда-то с пойти с незнакомцем. Еще один важный сигнал об опасности — манипуляции. В этом случае посторонний говорит: «А я тебе за это…» или «А мы никому не скажем».

Когда незнакомец ведет себя подозрительно, ребенок должен соблюдать дистанцию. На предложение куда-то с ним пойти важно громко и четко отказаться, чтобы это услышали окружающие. После этого необходимо сразу же уйти и рассказать все родителям.