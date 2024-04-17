Общество 17 апреля 2024, 10:53 Психолог Чубаров: сотрудник при разговоре о повышении должен представить себя начальству как равного партнера

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Чтобы добиться повышения, работникам необходимо представить себя начальству как равного партнера, который доказал свой профессионализм. Об этом сообщил клинический психолог Владислав Чубаров в беседе с «Национальной службой новостей».

«Нужно выстроить понимание, что сотрудник не проситель, который ждет решения высшей силы. Это полноценный партнер, который доказал свою состоятельность», — подчеркнул эксперт.

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По словам Чубарова, в разговоре с руководством очень важно продемонстрировать результаты и достижения. Не стоит бояться просить повышения, поскольку сам работодатель без яркого повода никогда этого не предложит, отметил психолог.