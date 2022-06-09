Психолог Чирикова рассказала, как отучить ребенка ругаться матом

Способы воздействия на детей, ругающихся матом, зависят от их возраста. Об этом в беседе с Lenta.ru рассказала психолог Наталия Чирикова.

По словам специалиста, одним детям может помочь спорт, а другим — разговор по душам.

«Если ребенок в возрасте двух-четырех лет употребляет матерные слова, это практически всегда подражание. Поэтому родителям в первую очередь нужно быть внимательными к своей речи. Но если в семье такие слова не используются, малыш может услышать их в садике. Здесь поможет эмоциональная осуждающая реакция родителей», — сказала психолог.

В возрасте от четырех до семи лет ребенок уже понимает, что говорить определенные слова плохо, однако он таким образом проверяет реакцию своих родителей.

«Необходимо спокойно объяснить, что такие слова говорить нехорошо. Можно использовать игру, объяснив ребенку, что его любимые супергерои или иные персонажи не ругаются, а выражают свои чувства по-другому. Девочке можно рассказать о прекрасных принцессах и о том, как они разговаривают», — резюмировала Чиркова.